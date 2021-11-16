ФМБА: препарат "МИР-19" универсален против всех штаммов коронавируса

По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, медпрепарат "МИР-19" универсален для лечения всех штаммов коронавируса.

В эфире телеканала "Россия 24" она уточнила, что "МИР-19" способен бороться с вирусом даже в том случае, если он активно мутирует. Скворцова убеждена: препарат абсолютно безопасен для здоровья.

"Он не воздействует на организм человека, а влияет лишь на вирус. "МИР-19" — этиотропный противовирусный высокоспецифичный препарат", — пояснила глава ФМБА.

Согласно итогам первой фазы клинических испытаний, подтверждена хорошая переносимость медицинского средства в ингаляционной форме. Скворцова добавила, что отчёт по второй фазе исследований "МИР-19" уже направлен в федеральный Минздрав.

В ФМБА ожидают завершения процедуры регистрации препарата до конца 2021 года. После этого его планируют использовать для лечения россиян с подтверждённым диагнозом COVID-19.

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