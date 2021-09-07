"Это все болтовня и фантазии": эксперт о новом препарате против COVID "МИР-19"

ФМБА планирует использовать новый лекарственный препарат “МИР-19” в профилактике коронавируса. На тему эффективности новой разработки корреспондент Pravda.Ru пообщался с экспертами: председателем Московского городского научного общества терапевтов, профессором Павлом Воробьевым и кандидатом медицинских наук, клиническим фармакологом, кардиологом Андреем Кондрахиным.

Насколько препарат «МИР-19» может быть эффективен для лечения коронавируса?

По данным профессора Павла Воробьева, на сегодняшний день в мире не существует ни одного препарата, доказавшего свою эффективность против коронавируса.

«Это называется «ложь» или «фантазия». Пока нет доказательств, это разговоры и болтовня. На сегодняшний день, нет ни одного препарата, который показал бы противовирусную эффективность при COVID. Ни одного. Эффективность лечения – это одно, а противовирусная эффективность – это совершенно другое», - отметил эксперт.

При этом в федеральном медико-биологическом агентстве во вторник сообщили, что препарат может быть эффективен в первые инкубационные дни среди людей, переболевших коронавирусом либо прошедших вакцинацию.

"Судя по результатам предварительных испытаний лекарства и механизму действия препарата, "МИР-19" должен быть эффективен в качестве ранней постконтактной профилактики", - говорится в сообщении.

Может ли применение препарата стать массовым среди взрослых и детей?

Вместе с тем, эксперты отметили, что препарат может стать универсальным и быть показан для любой возрастной группы.

«Если он окажется эффективным по тому же принципу, как и вакцина, и эта нейтрализация окажется более эффективной, то это будет, наверное, уникальный препарат для всех», - сообщил Андрей Кондрахин.

Павел Воробьев также не исключил применение препарата для детей, сообщив, что подобное уже случалось в истории нашей страны.

«Если вы помните, лет 20-30 назад у нас школьников кормили дибазолом, например, против гриппа. Кому-то пришла в голову свежая мысль, что дибазол помогает от гриппа. И его школьникам несколько лет давали», - вспомнил Павел Воробьев.

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