Препарат "МИР-19" планируют применять для постконтактной профилактики COVID-19

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали, что новый лекарственный препарат "МИР-19" будет эффективен в первые дни после контакта с "ковид"-больным. Об этом сообщила руководитель управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА Дарья Крючко.

"Судя по результатам предварительных испытаний лекарства и механизму действия препарата, "МИР-19" должен быть эффективен в качестве ранней постконтактной профилактики", — сообщила Крючко в интервью РИА Новости.

Название препарата "МИР-19" происходит от его действующего вещества, малая интерферирующая РНК, которая является составной частью препарата, наряду с пептидом — носителем. Лекарство по своей сути является антидотом против вируса, следует из сообщения.

Однако, как добавила Дарья Крючко, пока ещё рано говорить об эффективности препарата в период инкубационного периода коронавируса, для этого необходимо провести лабораторные исследования.

Ранее разработчики сообщали, что в ходе первых клинических испытаний на животных лекарство показало свою эффективность против COVID-19 в первые трое суток после инфицирования. Концентрация вируса у заражённых животных снизилась в 10 раз.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.