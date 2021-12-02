Аналитики назвали количество привитых от COVID-19 во всём мире

Так, согласно информации ТАСС, число привитых от коронавируса превысило восемь миллиардов человек.

Согласно сообщению, на данный момент людям ввели 8,03 млрд доз компонента от коронавируса. Так, в топ-лидеров по количеству привитых людей вошли:

Китай — 2,5 млрд.,

Индия — 1,2 млрд.,

США — 0,46 млрд.

Однако цифру невозможно считать "абсолютной", пишет ТАСС. Статистика учитывает только тех вакцинированных граждан, которые поставили себе оба компонента. Сколько человек только на первой "стадии" прививки — неизвестно.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы фармацевтической компании Moderna о нехватке вакцин. Стефан Бансель сообщил о передаче американским властям 60% произведённых препаратов от COVID-19. По его словам, именно поэтому компонента "не хватило" некоторым странам, в частности, "третьего мира".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.