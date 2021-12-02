Так, согласно информации ТАСС, число привитых от коронавируса превысило восемь миллиардов человек.
Согласно сообщению, на данный момент людям ввели 8,03 млрд доз компонента от коронавируса. Так, в топ-лидеров по количеству привитых людей вошли:
Однако цифру невозможно считать "абсолютной", пишет ТАСС. Статистика учитывает только тех вакцинированных граждан, которые поставили себе оба компонента. Сколько человек только на первой "стадии" прививки — неизвестно.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы фармацевтической компании Moderna о нехватке вакцин. Стефан Бансель сообщил о передаче американским властям 60% произведённых препаратов от COVID-19. По его словам, именно поэтому компонента "не хватило" некоторым странам, в частности, "третьего мира".
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