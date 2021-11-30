Директор Moderna обвинил США в нехватке вакцин для развивающихся стран

Директор корпорации Moderna Стефан Бансель сообщил о передаче американским властями 60% произведённых препаратов от коронавирусной инфекции.

Таким образом Бансель прокомментировал возмущение мировой общественности по отношению к компании из-за нехватки вакцин для развивающихся стран. Как подчеркнул руководитель Moderna, данная ситуация возникла из-за политического решения США и других богатых государств. По этой же причине, а также из-за действий международной программы COVAX 70 миллионов препаратов от COVID-19 для Африки лежат на складе.

"В США нам сказали, что у нас нет другого выбора, кроме как отдать 60% нашей продукции американскому правительству. Это не было решением Moderna, это решило правительство США", — сказал Бансель в разговоре с Financial Times.

Ранее в Moderna заявили о снижении эффективности нынешних прививок из-за возникновения омикрон-варианта. Бансель отметил, что специалисты будут работать много месяцев ради усовершенствования препаратов. Новый штамм коронавируса обладает высокой скоростью распространения, а также большим числом мутаций, сообщил директор компании.

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