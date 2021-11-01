Количество привитых во всём мире от COVID-19 назвали аналитики

Так, согласно информации ТАСС, число привитых от коронавируса превысило семь миллиардов человек. В России коллективный иммунитет приближается к показателю 50%. Но до лидеров массовой вакцинации российским цифрам ещё далеко.

Согласно сообщению, на данный момент людям ввели 7,001 миллиарда доз компонента от COVID-19. Однако эти показатели не позволяют с точностью сказать, сколько из них людей вакцинировались полностью.

Простыми словами, общее количество учитывает и тех, кто поставил только одну прививку.

Кроме этого, исходя из информации агентства, темпы вакцинации не набирают обороты, а снижаются.

"При этом темпы вакцинации в мире снижаются — предыдущий млрд прививок был введён за 29 дней, а для достижения нового млрд потребовалось 37 дней", — говорится в сообщении агентства.

Лидерами в массовой прививочной кампании стали:

Китай,

Индия,

США.

В этих странах охват населения вакциной составляет более 80%. В России же этот показатель — 46,8%.

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