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В РФ выявили минимальное с середины октября количество заразившихся COVID-19

Здоровье

За прошедшие сутки медики обнаружили в России 32 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По информации федерального оперштаба, это минимальное количество с 15 октября.

В РФ выявили минимальное с середины октября количество заразившихся COVID-19

Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 9 636 881 человек. Прирост заболеваемости в относительном выражении равен 0,34%.

  • COVID-19 победили уже 8 329 253 пациента в стране (+33 442 за сутки).

Доля выписанных россиян, как отмечают в оперативном штабе, остаётся на уровне 86,4% от общего числа заболевших коронавирусом.

Количество летальных исходов увеличилось до 1 229. Всего COVID-19 унёс 274 193 жизни. Условная летальность выросла до 2,86%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшие шаги Кремля в связи с выявлением нового омикрон-штамма COVID-19 будут зависеть от степени опасности этой разновидности.

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Песков: «Новые волны COVID-19 накроют весь мир»
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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