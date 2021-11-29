Песков: дальнейшие шаги в связи с появлением "омикрона" зависят от его опасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дальнейшие шаги Кремля в связи с обнаружением нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции будут зависеть от степени его опасности.

По словам государственного деятеля, учёным ещё предстоит выяснить, какую угрозу представляет для населения новая разновидность COVID-19. Лишь после этого, отмечает Песков, власти будут принимать конкретные шаги, передаёт РИА Новости.

"Сейчас весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько этот штамм опасен. Информация анализируется в правительственном штабе. Весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию. Дальнейшие возможные шаги будут зависеть от выводов, которые сделают учёные о заразности "омикрона" и его последствиях", — сказал официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что медики выясняют, смогут ли существующие вакцины против COVID-19 эффективно защищать пациентов от инфицирования новым штаммом и тяжёлого течения заболевания.

Ранее специалисты ВОЗ сообщали о выявлении варианта коронавируса "омикрон" в ЮАР. По предварительным данным, он может представлять большую опасность, чем "дельта".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.