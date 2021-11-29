Как вакцинированному понять, что он заразился COVID-19? Подскажут два симптома

Тот факт, что вакцинация от коронавируса вовсе не защищает от возможности подцепить заразу, медики не скрывают. Но получившие прививку склонны верить, что с ними точно всё "теперь" будет хорошо. И потому пропускают "тревожные звоночки".

Специально для тех, кто "подстраховался" и вакцинировался, разработчики приложения ZOE COVID (отслеживает признаки и частоту симптомов COVID-19) назвали два симптома, появление которых должно насторожить и просигнализировать: надо пройти тест на ковид:

частый кашель,

чихание без причин.

Специалисты отмечают: эти симптомы чаще других обеспечивают передачу вируса.

Кроме того, как уже предупреждала Pravda.Ru, с появлением нового коронавирусного штамма "омикрон", не стоит игнорировать чрезмерную усталость и сильные головные боли.

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