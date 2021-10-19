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Фармаколог: вакцина - не панацея от заражения, но она необходима организму

Здоровье

Британский аналитик Джоэл Смолли, проанализировав статистику пандемии, собранную Университетом Джона Хопкинса, пришёл к выводу, что вакцинация от коронавируса - далеко не панацея.

Фармаколог: вакцина - не панацея от заражения, но она необходима организму

Отметим, что в статье, основанной на выкладках британского аналитика, опубликованной на портале News target. com, рассмотрены, в основном, примеры применения препарата компании Pfizer.

Попытка Pravda. Ru узнать, как обстоят дела с российскими препаратами — увы — успехом не увенчалась, поскольку, как сказал в беседе с корреспондентом издания клинический фармаколог Андрей Кондрахин, врач-кардиолог, "цифр таких нет, потому что их никто не собирает, так как их собрать невозможно".

— Невозможно почему?

— Потому что человек привитый может заболеть независимо от этого. И посчитать количество таких заболевших очень сложно, просто потому что большинство таких людей идет лечиться дома, а не будет к врачам обращаться — болезнь-то протекает гораздо легче.

— Почему в стране поднимается статистика заражения и смертность опять растет?

— Здесь всё просто. У нас только что завершился массовый период отпусков — 30 сентября традиционно считается окончанием бархатного сезона. Теперь отсчитайте 14 дней от конца сентября. Сколько получается? 14 октября.

14 октября наступает как раз инкубационный период новой коронавирусной инфекции. Вот примерно с этой даты у нас пошел всплеск числа заражений. Народ-то ездил отдыхать в самые неблагоприятные страны, если посмотреть статистику: в Турцию, на Кипр, в Испанию, в Италию, в Германию — а там аккурат в это время оказался самый высокий подъем. Там чрезвычайное положение было для своих объявлено, а туристов принимали с удовольствием.

Вот у нас и появилось больше людей, которые попали на больничную койку. Причем хочу обратить ваше внимание:

  • независимо оттого, привит человек или не привит, болеть он будет.

Другой вопрос — как. С госпитализаций или без, с тяжелыми симптомами или "не очень".

Что же касается смертности… Так в сентябре тоже был всплеск заражений — до 9 тысяч. Сейчас в основном погибают те, кто попал под ту волну, имеющие хронические заболевания, давшие осложнения.

Болезнь сама по себе протекает гораздо быстрее, а осложнения продолжают беспокоить больных долго. Поэтому сейчас в основном умирают люди, которые болели "вчера".

У тех же, кто заразился "сейчас" всё, к сожалению, впереди: если отсчитать 2 недели октября, которые есть, всплеск может быть, ухудшение состояния больных, в конце ноября — начале декабря.

Статистику никто не будет вести, потому что она не даст ничего: мы не спасаемся от болезни, мы спасаемся от нахождения в больнице. Прививка спасает людей от попадания в больницу и снижает шанс погибнуть.

— Но она нужна?

— Да. Обязательно. Во-первых, потому что вероятность того, что ты легко перенесешь ковид, не заметишь, очень высока. А если болеешь, ты не попадешь на койку, потому что организм успеет отработать это. Вакцинация спасет людей именно в тот момент, когда препарат впервые встречается с организмом. А потом вирус уже попадает в организм, у которого есть иммунитет, который умеет работать, бороться с ковидом. И, соответственно, организм сопротивляется и будет быстрее восстанавливаться.

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Вакцинация это ПАНАЦЕЯ? - вирусолог Виталий Зверев
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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