Гинцбург не исключил создание назальной вакцины от других заболеваний

Разработка назальной вакцины для ряда других инфекций не исключена, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Однако по его словам, сложность заключается в определении эффективности такой "прививки".

Назальная вакцина позволяет создать иммунную защиту на уровне слизистых оболочек, подчеркнул Гинцбург. И чтобы создавать такой препарат против других инфекционных заболеваний, необходимо определить маркеры.

"Это очень перспективно. Пока что развитие всех вакцин в назальной форме сдерживается тем, что трудно определить эффективность вакцинации по какому-то маркеру. Только эпидемиологический может быть маркер, а его можно получать не один год", — пояснил Гинцбург в беседе с ТАСС.

Он отметил, что с инъекционными препаратами определить эффективность проще. После укола можно измерить уровень антител. А вот у назального препарата это сделать гораздо сложнее.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Гинцбурга о действии назальной вакцины от коронавируса. По его словам, после попадания компонента в организм, человек не сможет быть переносчиком инфекции, так как на слизистой носа будет большое количество антител, которое не даст COVID-19 распространяться воздушно-капельным путём.

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