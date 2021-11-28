Разработка назальной вакцины для ряда других инфекций не исключена, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Однако по его словам, сложность заключается в определении эффективности такой "прививки".
Назальная вакцина позволяет создать иммунную защиту на уровне слизистых оболочек, подчеркнул Гинцбург. И чтобы создавать такой препарат против других инфекционных заболеваний, необходимо определить маркеры.
"Это очень перспективно. Пока что развитие всех вакцин в назальной форме сдерживается тем, что трудно определить эффективность вакцинации по какому-то маркеру. Только эпидемиологический может быть маркер, а его можно получать не один год", — пояснил Гинцбург в беседе с ТАСС.
Он отметил, что с инъекционными препаратами определить эффективность проще. После укола можно измерить уровень антител. А вот у назального препарата это сделать гораздо сложнее.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Гинцбурга о действии назальной вакцины от коронавируса. По его словам, после попадания компонента в организм, человек не сможет быть переносчиком инфекции, так как на слизистой носа будет большое количество антител, которое не даст COVID-19 распространяться воздушно-капельным путём.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Владимир Путин после встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым ясно дал понять, что Брюсселю он вмешиваться в процесс урегулирования на Кавказе не даст.