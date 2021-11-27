В России за сутки от COVID-19 погибли 1239 человек

В субботу, 27 ноября, в России за последние сутки зарегистрировали 33 946 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из-за неё за минувшие 24 часа погибли 1239 человек. Смогли побороть новую болезнь 36 494 пациента.

По информации Оперативного штаба, наибольшее число заражений COVID-19 зафиксировали в таких регионах нашей страны, как:

Москва — 3430;

Санкт-Петербург — 1879;

Московская область — 1867;

Самарская область — 1056;

Воронежская область — 759;

По данным на 26 ноября, коллективный иммунитет россиян составил 51,8%. Всего полностью вакцинировались против коронавируса 60 795 702 граждан. Первую инъекцию сделали 69 468 166 человек.

Ранее руководитель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявил, что новый вариант COVID-19 омикрон по опасности напоминает лихорадку Эболу. При этом появившийся штамм может быть таким же заразным, как и агрессивная "дельта", отметил глава организации.

"Я тоже тогда (в начале пандемии коронавируса. — Прим. ред.) думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился "дельта", крайне заразный штамм", — заявил Монтгомери.

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