Минздрав Швейцарии: вакцины могут не справиться с новым штаммом COVID-19

Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии сообщил, что вакцины, эффективные в отношении "дельта"-штамма, могут оказаться бессильными перед новым вариантом коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное заседание по поводу выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529. Решено было классифицировать новый вариант COVID-19, как вызывающий беспокойство.

"Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу", — цитирует РИА Новости заявление Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.

Ранее в Ботсване был выявлен неизвестный ранее штамм коронавируса, содержащий 32 мутации. Исследователи отмечают его высокую устойчивость к вакцинам.

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