Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии сообщил, что вакцины, эффективные в отношении "дельта"-штамма, могут оказаться бессильными перед новым вариантом коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное заседание по поводу выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529. Решено было классифицировать новый вариант COVID-19, как вызывающий беспокойство.
"Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу", — цитирует РИА Новости заявление Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.
Ранее в Ботсване был выявлен неизвестный ранее штамм коронавируса, содержащий 32 мутации. Исследователи отмечают его высокую устойчивость к вакцинам.
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Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.