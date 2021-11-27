Глава Всемирной медицинской ассоциации сравнил новый штамм коронавируса с Эболой

Новый штамм коронавируса, который назвали греческой буквой Омикрон, сравнили по опасности со смертельной лихорадкой Эбола. Его появление вызвало беспокойство по всему миру.

О страшном сходстве сообщил глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери.

"Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как "дельта", и таким же опасным, как Эбола", — передаёт РИА Новости его слова.

Он сделал акцент на том, что омикрон-штамм имеет высокую скорость распространения. Монтгомери заявил, что учёные изначально недооценили масштабы пандемии.

"Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился "дельта", крайне заразный штамм", — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что ВОЗ из-за выявления нового штамма коронавируса заявляет о необходимости увеличить объёмы вакцинации.

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