ВОЗ дала греческое название новому штамму коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм COVID-19 В.1.1.529 греческой буквой — омикрон.

Ранее ВОЗ провела экстренное заседание по поводу выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529. Решено было классифицировать новый вариант COVID-19, как вызывающий беспокойство.

"Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron", — цитирует РИА Новости заявление организации.

Неизвестный ранее штамм коронавируса, содержащий 32 мутации, был выявлен в Ботсване. Исследователи отмечают его высокую устойчивость к вакцинам.

По данным Минздрава Швейцарии, вакцины, эффективные в отношении "дельта"-штамма, могут оказаться бессильными перед новым вариантом коронавируса.

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