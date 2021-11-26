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ВОЗ дала греческое название новому штамму коронавируса

Мир

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм COVID-19 В.1.1.529 греческой буквой — омикрон.

ВОЗ дала греческое название новому штамму коронавируса

Ранее ВОЗ провела экстренное заседание по поводу выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529. Решено было классифицировать новый вариант COVID-19, как вызывающий беспокойство.

"Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron", — цитирует РИА Новости заявление организации.

Неизвестный ранее штамм коронавируса, содержащий 32 мутации, был выявлен в Ботсване. Исследователи отмечают его высокую устойчивость к вакцинам.

По данным Минздрава Швейцарии, вакцины, эффективные в отношении "дельта"-штамма, могут оказаться бессильными перед новым вариантом коронавируса.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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