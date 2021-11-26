В ВОЗ сочли уместным беспокойство из-за нового штамма COVID-19 В.1.1.529

Беспокойство по поводу выявления нового штамма коронавируса В.1.1.529 является обоснованным, считает спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро.

"На мой взгляд, в данном случае уместно беспокоиться", — цитирует представителя ВОЗ ТАСС.

Набарро пояснил, что обнаруженный в Южной Африке новый вариант COVID-19, вероятно, может обходить защиту, которую даёт вакцинация.

"Это вызывает тревогу, так как может означать, что нам придется начинать с начала и иметь дело с новой пандемией", — заявил спецпосланник.

По его мнению, к новому штамму стоит относиться как к новому вирусу.

Вместе с тем Набарро призвал не спешить с выводами о заразности В.1.1.529 и его способности вытеснить штамм "дельта", ставший доминирующим в мире.

"Основная мысль в том, что потенциально может возникнуть исключительно сложная ситуация", — подчеркнул представитель ВОЗ.

В связи с этим он напомнил о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции.

Напомним, штамм В.1.1.529, содержащий множество мутаций, обнаружили в Ботсване. На данный момент случаи заражения им выявлены также в Гонконге, Израиле и ЮАР.

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