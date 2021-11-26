Первый случай заражения новым штаммом COVID-19 с 32 мутациями выявили в Израиле

В Израиле выявили первого заразившегося новым штаммом коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны, новый штамм обнаружили у израильтянина, который вернулся из южноафриканского государства Малави.

"Существуют подозрения в отношении ещё двух случаев у вернувшихся из-за границы, которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции", — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации, может оказаться более заразным и устойчивым к вакцинам, впервые выявили в Ботсване. Случаи заражения новым штаммом выявлены уже в ЮАР и Гонконге.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения планирует провести экстренное совещание в связи с обнаружением нового варианта COVID-19.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в РФ случаев заражения штаммом B.1.1.529 не выявлено, однако существует вероятность его завоза в страну.

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