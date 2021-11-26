ВОЗ: нужно нарастить объемы вакцинации из-за нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) из-за выявления нового штамма коронавируса заявляет о необходимости увеличить объёмы вакцинации по всему миру.

"ВОЗ подчеркивает необходимость для большего количества людей по всему миру пройти вакцинацию", — сообщает ТАСС, ссылаясь на ВОЗ.

Ранее ВОЗ провела экстренное заседание по поводу выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529. Решено было классифицировать новый вариант COVID-19, как вызывающий беспокойство.

Неизвестный ранее штамм коронавируса, содержащий 32 мутации, был выявлен в Ботсване. Исследователи отмечают его высокую устойчивость к вакцинам.

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