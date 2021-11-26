В России преждевременно ужесточать ограничительные меры в связи с обнаружением нового штамма коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Он признался, что скептически относится к решениям, принимаемым на основе публикаций в СМИ. Эксперт призвал не вводить новые ограничения до тех пор, пока не появится проверенная официальная информация.
По его словам, сегодня в международной базе данных "паспортов" разных вариантов коронавируса нового штамма ещё нет. Как отмечает Вознесенский, он даже не присутствует в классификации опасных разновидностей COVID-19 Всемирной организации здравоохранения, передаёт РИА Новости.
"Сегодня, мне кажется, эти все мероприятия по ужесточению каких-то противоэпидемических мер на основе имеющейся информации крайне преждевременны", — заключил инфекционист.
Ранее в Daily Mail опубликовали предупреждение учёных из ВОЗ. Специалисты сообщили о выявлении в Ботсване нового штамма COVID-19, содержащего 32 мутации.
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Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.