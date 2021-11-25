Роспотребнадзор счёл возможным завоз в РФ выявленного в Ботсване штамма COVID-19

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529, который выявили в Ботсване, может появиться в РФ. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть", — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Хафизова, на данный момент случаи заражения новым штаммом, помимо Ботсваны, зафиксированы в Гонконге и ЮАР. В России B.1.1.529 пока не обнаружен.

Руководитель научной группы подчеркнул, что имеющиеся в России тест-системы смогут распознать новый штамм COVID-19.

Ранее о выявлении в Ботсване варианта коронавируса B.1.1.529 сообщило издание Daily Mail. Согласно его сведениям, новый штамм COVID-19, который содержит 32 мутации, может оказаться более заразным и устойчивым к вакцинам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.