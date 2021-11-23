Австралийские учёные доказали пользу кофе для мозга

Учёные из Австралии провели исследование и установили, что люди, которые каждый день пьют кофе, редко сталкиваются с когнитивными нарушениями.

Научные сотрудники Университета Эдит Коуэн в течение десяти лет пытались найти связь между кофе и маркерами болезни Альцгеймера. Участники исследования с более высоким потреблением этого напитка имели низкий риск развития когнитивных дисфункций, которые предшествуют серьёзным заболеваниям, сообщается в журнале Frontiers of Aging Neuroscience.

В труде учёных сказано, что у любителей кофе медленно изменяются области мозга, отвечающие за планирование, внимание, самоконтроль.

Исследователи рекомендуют регулярно употреблять напиток из зёрен пенсионерам, чтобы избежать когнитивных нарушений. По мнению специалистов, две чашки кофе в день точно не навредят организму.

В дальнейшем научные сотрудники из Австралии хотят изучить, какие именно составляющие кофе положительно влияют на работу мозга.

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