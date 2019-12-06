Ученые снова рассказали о пользе кофейного напитка. Специалисты советуют начинать день с кофе, так как этот ароматный напиток может блокировать работу рецептора А2А, который отвечает за старение мозга.
Известно, что люди больше всего боятся такие заболеваний, как рак, СПИД и различные нейродегенеративные заболевания, которыми обычно страдают пожилые люди.
Выяснилось, что не последнюю роль в этом играет А2А-рецептор, который, по словам авторов исследования, отвечает за старение мозга.
Ученые пришли к выводу, что кофеин способен блокировать его работу, а кофеин содержится в кофе. Стоит отметить, что кофеин не только снижает риски появления болезни Паркинсона на 30%, но и способен на 2-20% снизить риск развития онкологических заболеваний.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Китая раскрыли новые свойства кофе.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.