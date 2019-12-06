Кофе оказался полезным против старения мозга

Ученые снова рассказали о пользе кофейного напитка. Специалисты советуют начинать день с кофе, так как этот ароматный напиток может блокировать работу рецептора А2А, который отвечает за старение мозга.

Известно, что люди больше всего боятся такие заболеваний, как рак, СПИД и различные нейродегенеративные заболевания, которыми обычно страдают пожилые люди.

Выяснилось, что не последнюю роль в этом играет А2А-рецептор, который, по словам авторов исследования, отвечает за старение мозга.

Ученые пришли к выводу, что кофеин способен блокировать его работу, а кофеин содержится в кофе. Стоит отметить, что кофеин не только снижает риски появления болезни Паркинсона на 30%, но и способен на 2-20% снизить риск развития онкологических заболеваний.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Китая раскрыли новые свойства кофе.