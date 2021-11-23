Гинцбург предупредил о побочном эффекте после детской вакцинации от COVID-19

Глава научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о единственном побочном эффекте, который может проявиться у детей после прививки от COVID-19.

По его словам, у подростков от 12 до 17 лет, прошедших вакцинацию, иногда поднимается температура. Других побочных эффектов не выявлено.

"На следующий день после вакцинации максимальный подъём температуры у детей, насколько я помню, составлял 37,4 градуса", — подчеркнул Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Также он пояснил, что клинические исследования "Спутника V", предназначенного для проведения прививочной кампании среди несовершеннолетних, показали, что в детском организме вырабатывается намного больше антител, чем во взрослом. Как отмечает специалист, иммунная система ребёнка гораздо сильнее реагирует на чужеродные антигены.

Ранее в Коста-Рике впервые в мире ввели обязательную вакцинацию препаратом Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.