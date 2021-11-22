Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила, как правильно смешивать разные вакцины от коронавируса.
Вирусолог ссылается в своём посте в Instagram на работу коллектива ученых из NIH.
"Померив антитела у 458 трижды вакцинированных человек, ученые выяснили кто есть ху, отсортировав крутых пацанов от пятиклассников без портфеля", — пишет Баранова.
Специалист по вирусам написала "рецепты" самых "взрывных" коктейлей против COVID-19.
Оказалось, что круче всех работает комбинация:
— МОДЕРНА + МОДЕРНА + МОДЕРНА
— Вслед за ними идет ФАЙЗЕР + ФАЙЗЕР + МОДЕРНА
— А потом уже МОДЕРНА + МОДЕРНА + ФАЙЗЕР
— ДЖОНСОН же заполированный ДЖОНСОНОМ оказался совсем слабачком.
Баранова объяснила, что Джонсон — это почти то же самое что и Спутник Лайт.
"После второго ДЖОНСОНА граждан антитела подпрыгнули в 4 раза, после буста ФАйЗЕРОМ — в 35 раз, а после буста МОДЕРНОЙ — в 76 раз", — написала вирусолог.
Медик даёт совет вакцинным туристам.
"Скача за рубеж в погоне за вакцинным паспортом и зеленой справкой, прижми эти цифры к сердцу, и сделай правильный выбор", — пишет вирусолог.
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