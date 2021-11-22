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Вирусолог объяснила, какой "коктейль" из вакцин оказался круче всех

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила, как правильно смешивать разные вакцины от коронавируса.

Вирусолог объяснила, какой "коктейль" из вакцин оказался круче всех

Вирусолог ссылается в своём посте в Instagram на работу коллектива ученых из NIH.

"Померив антитела у 458 трижды вакцинированных человек, ученые выяснили кто есть ху, отсортировав крутых пацанов от пятиклассников без портфеля", — пишет Баранова.

Специалист по вирусам написала "рецепты" самых "взрывных" коктейлей против COVID-19.

Оказалось, что круче всех работает комбинация:
— МОДЕРНА + МОДЕРНА + МОДЕРНА
— Вслед за ними идет ФАЙЗЕР + ФАЙЗЕР + МОДЕРНА
— А потом уже МОДЕРНА + МОДЕРНА + ФАЙЗЕР
— ДЖОНСОН же заполированный ДЖОНСОНОМ оказался совсем слабачком.

Баранова объяснила, что Джонсон — это почти то же самое что и Спутник Лайт.

"После второго ДЖОНСОНА граждан антитела подпрыгнули в 4 раза, после буста ФАйЗЕРОМ — в 35 раз, а после буста МОДЕРНОЙ — в 76 раз", — написала вирусолог.

Медик даёт совет вакцинным туристам.

"Скача за рубеж в погоне за вакцинным паспортом и зеленой справкой, прижми эти цифры к сердцу, и сделай правильный выбор", — пишет вирусолог.

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Рикошет / Вакцинный туризм // 09.11.21
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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