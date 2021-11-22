Вирусолог объяснила, какой "коктейль" из вакцин оказался круче всех

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова объяснила, как правильно смешивать разные вакцины от коронавируса.

Вирусолог ссылается в своём посте в Instagram на работу коллектива ученых из NIH.

"Померив антитела у 458 трижды вакцинированных человек, ученые выяснили кто есть ху, отсортировав крутых пацанов от пятиклассников без портфеля", — пишет Баранова.

Специалист по вирусам написала "рецепты" самых "взрывных" коктейлей против COVID-19.

Оказалось, что круче всех работает комбинация:

— МОДЕРНА + МОДЕРНА + МОДЕРНА

— Вслед за ними идет ФАЙЗЕР + ФАЙЗЕР + МОДЕРНА

— А потом уже МОДЕРНА + МОДЕРНА + ФАЙЗЕР

— ДЖОНСОН же заполированный ДЖОНСОНОМ оказался совсем слабачком.

Баранова объяснила, что Джонсон — это почти то же самое что и Спутник Лайт.

"После второго ДЖОНСОНА граждан антитела подпрыгнули в 4 раза, после буста ФАйЗЕРОМ — в 35 раз, а после буста МОДЕРНОЙ — в 76 раз", — написала вирусолог.

Медик даёт совет вакцинным туристам.

"Скача за рубеж в погоне за вакцинным паспортом и зеленой справкой, прижми эти цифры к сердцу, и сделай правильный выбор", — пишет вирусолог.

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