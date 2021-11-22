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Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации от коронавируса

Здоровье

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как себя чувствует российский президент Владимир Путин после ревакцинации от коронавируса.

Песков рассказал о самочувствии Путина после ревакцинации от коронавируса

По его словам, с главой РФ всё хорошо, после прививки состояние здоровья Путина не ухудшилось, передаёт РИА Новости.

"Нормально себя чувствует, только что проводил встречу", — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее во время беседы с заместителем директора центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денисом Логуновым Путин отметил, что прошёл ревакцинацию от COVID-19. На этот раз президент выбрал однокомпонентный медпрепарат "Спутник Лайт". Также он заявил, что намерен стать добровольцем в тестировании российской назальной вакцины.

В сентябре Путин уходил на самоизоляцию и работал в удалённом формате. Тогда в его окружении несколько десятков человек заболели коронавирусной инфекцией. При этом у президента диагноз COVID-19 не подтвердился.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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