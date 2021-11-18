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Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Здоровье

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что к середине 2022 года в мире может завершиться пандемия коронавируса.

Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в мире

По его словам, к этому периоду количество летальных исходов и общий уровень заболеваемости достигнут показателей сезонного гриппа. Однако такие прогнозы, отмечает Гейтс, сбудутся только при условии, если на планете не появятся новые опасные разновидности COVID-19, передаёт ТАСС.

Предприниматель подчеркнул, что уровень заражения коронавирусом упадёт в следующем году в связи с выработкой коллективного иммунитета, вакцинацией и появлением новых лекарственных препаратов против COVID-19.

"Мировое сообщество должно активно работать и над искоренением гриппа для уменьшения угроз появления новых пандемий", — сказал Гейтс.

Кроме того, он выразил надежду, что после Нового года вакцину в медучреждения начнут поставлять бесперебойно и граждане всех стран получат доступ к прививкам. 

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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