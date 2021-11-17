EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России завершили испытания УМЗ "Клещ"
SANA: Израиль атаковал пригороды Дамаска ракетами
Германия может легализовать каннабис: на кону большие деньги
ДВФО и Сибири грозит "персональный" топливный кризис
Der Spiegel: после окончательной отставки Меркель уйдёт недалеко
Министры обороны Украины и Британии не хотят враждовать с Россией
Соратница рассказала о пожелтевшем в тюрьме Саакашвили 
Явлинский счёл "ноу-хау" Навального причиной проблем "Мемориала"*
Комендант полиции Польши: белорусские силовики причастны к атаке мигрантов

Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться если вам "за 60"

Здоровье

Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться "Спутником Лайт", заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Для пожилых людей рекомендуют другой компонент.

Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться если вам "за 60"

По словам Гинцбурга, "разделение" компонентов по возрастным критериям обусловлено лучшим действием вакцины на организм.

"Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — "Лайтом", а кто старше 60 — "Спутником V", — пояснил директор института в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о новом препарате для профилактики коронавируса в форме таблеток от американской фармацевтической фирмы Pfizer. Росздравнадзор разрешил провести в России клинические испытания эффективности. Всего в "эксперименте" участие примут 90 россиян. Как было ранее заявлено фирмой, новое лекарство сокращает риски госпитализаций или смерти после заражения COVID-19 почти на 89%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Российская вакцина от ковида - Что скажет профессор РАН?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться если вам "за 60"
В крови есть белок, "предсказывающий" диабет за 20 лет до начала болезни
В России завершили испытания УМЗ "Клещ"
SANA: Израиль атаковал пригороды Дамаска ракетами
Германия может легализовать каннабис: на кону большие деньги
Врач Великжанина рассказала, может ли ребёнок в утробе матери заболеть COVID-19
ДВФО и Сибири грозит "персональный" топливный кризис
Der Spiegel: после окончательной отставки Меркель уйдёт недалеко
Министры обороны Украины и Британии не хотят враждовать с Россией
Соратница рассказала о пожелтевшем в тюрьме Саакашвили 
Популярное
Здоровье
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ

Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.

Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Новости спорта
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Экономика и бизнес
Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?
Здоровье
Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации
Дмитрий Соколов Где можно напиться из источника вечной молодости Дмитрий Соколов Игорь Буккер Почему Пентагон скрывает правду об НЛО Игорь Буккер Ирина Гусакова В Италии открылась выставка, высмеивающая лидера КНР Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Политика. Новости и аналитика
Порошенко считает, что Путин дал Украине "пощёчину"
Украинское СМИ назвало даты нападения России на Незалежную
Мир. Новости мира
Украинское СМИ назвало даты нападения России на Незалежную
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников