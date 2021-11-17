Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться если вам "за 60"

Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться "Спутником Лайт", заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Для пожилых людей рекомендуют другой компонент.

По словам Гинцбурга, "разделение" компонентов по возрастным критериям обусловлено лучшим действием вакцины на организм.

"Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, — "Лайтом", а кто старше 60 — "Спутником V", — пояснил директор института в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о новом препарате для профилактики коронавируса в форме таблеток от американской фармацевтической фирмы Pfizer. Росздравнадзор разрешил провести в России клинические испытания эффективности. Всего в "эксперименте" участие примут 90 россиян. Как было ранее заявлено фирмой, новое лекарство сокращает риски госпитализаций или смерти после заражения COVID-19 почти на 89%.

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