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В России зафиксировали новый суточный максимум смертей от COVID-19

Здоровье

За последние сутки в России зафиксировали 1239 смертей от коронавируса — это максимальный показатель с начала пандемии.

В России зафиксировали новый суточный максимум смертей от COVID-19

Предыдущий максимум — 1211 летальных исходов — зарегистрирован в стране накануне, 9 ноября.

По данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего в РФ от COVID-19 умерли уже 250 454 человека.

За пандемию в России выявили 8 911 713 случаев коронавируса, в том числе 38 058 — за последние сутки. Свыше 7,6 млн заразившихся выздоровели.

Как заявил ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко, нынешняя волна COVID-19 распространяется среди населения страны значительно быстрее предыдущих.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в 61 регионе России.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране "сложной" и спрогнозировала сохранение ограничительных мер в регионах.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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