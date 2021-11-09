В России обновился суточный максимум смертей от COVID-19

За последние сутки в России зафиксировали 1211 случаев летального исхода COVID-19, что стало максимальным показателем за пандемию.

Предыдущий максимум — 1195 смертей — в стране зарегистрировали 4 ноября.

Согласно сведениям оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, всего в России от COVID-19 скончались уже 249 215 человек.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 8 873 655 заразившихся коронавирусом, в том числе 39 160 — за последние сутки. Более 7,6 млн заболевших выздоровели.

Как сообщил ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, третья волна заболеваемости коронавирусом в России перешла в четвёртую, которая сейчас наблюдается в большей части регионов.

По данным специалиста, сейчас в стране стационарное лечение от COVID-19 проходят свыше 250 тысяч человек. Ещё более 1 млн — лечатся амбулаторно.

Чуланов сообщил, что в стране развернули более 300 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.

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