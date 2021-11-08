Экс-министр энергетики РФ Сергей Шматко умер от COVID-19

Бывший глава министерства энергетики России Сергей Шматко скончался от COVID-19.

О смерти бывшего министра РБК сообщили в компании "Артпол холдинг", учредителем которой был Шматко.

По словам представителя компании, 7 ноября экс-глава министерства скончался от коронавируса в больнице. Согласно сведениям телеграм-канала BAZA, COVID-19 у Шматко обнаружили неделю назад.

Сергей Шматко родился в 1966 году в Ставрополе. Окончил факультет экономики Марбургского университета в Германии.

Затем был аудитором в компании BDO Binder во Франкфурте-на-Майне. Возглавлял Общество по консультированию инвестиций в Россию.

В 2008–2012 годах занимал пост министра энергетики РФ. В июне 2013 года был назначен спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

Кроме того, в разные годы Шматко был руководителем аналитического центра экономической стратегии "Росэнергоатома" и советником председателя правления Газпромбанка, являлся членом Совета директоров "Газпрома" и ПАО "Российские сети".

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