Стало известно, какой витамин защищает от тяжёлой формы COVID-19

Учёные доказали, что существует витамин, способный защитить от тяжёлого протекания коронавируса. Речь идёт о витамине С, который при внутривенном введении помогает организму эффективно бороться с инфекцией. Результаты исследования были опубликованы на сайте британского издания The Telegraph.

По мнению экспертов, способность витамина С ускорять выздоровление при тяжёло протекающем коронавирусе составляет 70%, если сравнивать сравнивать эффект от действия витамина с плацебо.

По заявлению Анитры Карр из новозеландского университета Отаго, одного из учёных, проводивших исследование, у пациентов, которым давали витамин С, наблюдалось снижение маркеров воспаления и повышение уровня кислорода в крови.

Учёным удалось определить дозу витамина С, необходимую для эффективной терапии тяжёлых ковидных больных при условии внутривенного введения — от 6 до 24 граммов.

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