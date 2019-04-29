Витамин С является по своей сути водорастворимым веществом и поэтому не накапливается в организме. Это объясняет отсутствие каких-либо данных о токсичности витамина С. Сам по себе витамин С обладает низкой токсичностью и оказывает лишь незначительные побочные эффекты, такие как диарея, тошнота и другие расстройства пищеварения.
Эти расстройства связаны с осмотическим отводом воды из кишечного содержимого непоглощенным витамином С в желудочно-кишечном тракте. Другие физиологические нарушения из-за высокого уровня витамина С включают метаболический ацидоз и измененные уровни некоторых факторов свертывания крови, таких как протромбин.
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В результате метаболизма витамина С образуется оксалат. Некоторые исследования показывают, что добавки витамина С могут повышать концентрацию оксалата в моче и удваивать риск образования камней в почках.
Некоторые препараты снижают уровень витамина С, такие как противозачаточные таблетки, содержащие
Витамин С также повышает уровень эстрогена.
Регулярное употребление аспирина выше определенной частоты, например 1000 мг каждые 6 часов, увеличивает экскрецию витамина С с мочой и снижает его уровень в крови. Витамин С вызывает повышение уровня аспирина и других НПВП в сыворотке крови.
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Было высказано предположение, что использование витамина С во время химиотерапии раковых клеток может снизить эффективность лечения путем защиты опухолевых клеток от разрушения. Другие исследования, однако, показывают, что витамин С оказывает возможное защитное действие на нормальные клетки от повреждений, вызванных лучевой терапией или химиотерапией.
Такие тесты, как
зависят от присутствия восстанавливающих веществ, и, таким образом, высокий уровень витамина С может помешать их интерпретации.
Витамин С может теоретически вызывать чрезмерное усвоение железа, но это может иметь значение только для тех, кто имеет наследственный гемохроматоз и потребляет большие дозы витамина С. При приеме вместе с алюминий содержащими антацидами витамин С повышает абсорбцию алюминия и, следовательно, риск побочных эффектов.
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Большие дозы витамина С во время беременности могут вызвать цингу отскока у младенца из-за внезапного падения уровня, вызывающего относительный дефицит витамина в крови ребенка после рождения. Таким образом, во время беременности стоит избегать доз Витамина С выше 1000 мг.
Меры предосторожности для предотвращения побочных реакций включают в себя:
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