Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александра Балан-Сенчук

К чему приводит передозировка витамина С?

Здоровье » Ваше здоровье » Спецпроект

Витамин С является по своей сути водорастворимым веществом и поэтому не накапливается в организме. Это объясняет отсутствие каких-либо данных о токсичности витамина С. Сам по себе витамин С обладает низкой токсичностью и оказывает лишь незначительные побочные эффекты, такие как диарея, тошнота и другие расстройства пищеварения.

К чему приводит передозировка витамина С?

Эти расстройства связаны с осмотическим отводом воды из кишечного содержимого непоглощенным витамином С в желудочно-кишечном тракте. Другие физиологические нарушения из-за высокого уровня витамина С включают метаболический ацидоз и измененные уровни некоторых факторов свертывания крови, таких как протромбин.

Читайте также: Пять мифов о витаминах

Расстройства, вызываемые передозировкой витамина С

Мочевая оксалурия

В результате метаболизма витамина С образуется оксалат. Некоторые исследования показывают, что добавки витамина С могут повышать концентрацию оксалата в моче и удваивать риск образования камней в почках.

Взаимодействие витамина С с лекарствами

Некоторые препараты снижают уровень витамина С, такие как противозачаточные таблетки, содержащие

  • эстроген,
  • барбитураты
  • и тетрациклины.

Витамин С также повышает уровень эстрогена.

Регулярное употребление аспирина выше определенной частоты, например 1000 мг каждые 6 часов, увеличивает экскрецию витамина С с мочой и снижает его уровень в крови. Витамин С вызывает повышение уровня аспирина и других НПВП в сыворотке крови.

Читайте также: Витаминов много не бывает? Вряд ли...

Было высказано предположение, что использование витамина С во время химиотерапии раковых клеток может снизить эффективность лечения путем защиты опухолевых клеток от разрушения. Другие исследования, однако, показывают, что витамин С оказывает возможное защитное действие на нормальные клетки от повреждений, вызванных лучевой терапией или химиотерапией.

Лабораторные тесты

Такие тесты, как

  • билирубин в сыворотке,
  • креатинин в сыворотке
  • и гваяковый тест на наличие скрытой крови

зависят от присутствия восстанавливающих веществ, и, таким образом, высокий уровень витамина С может помешать их интерпретации.

Витамин С и минеральная абсорбция

Витамин С может теоретически вызывать чрезмерное усвоение железа, но это может иметь значение только для тех, кто имеет наследственный гемохроматоз и потребляет большие дозы витамина С. При приеме вместе с алюминий содержащими антацидами витамин С повышает абсорбцию алюминия и, следовательно, риск побочных эффектов.

Читайте также: Чем питаться весной? Ни в чем себе не отказывайте...

Условная цинга

Большие дозы витамина С во время беременности могут вызвать цингу отскока у младенца из-за внезапного падения уровня, вызывающего относительный дефицит витамина в крови ребенка после рождения. Таким образом, во время беременности стоит избегать доз Витамина С выше 1000 мг.

Предотвращение неблагоприятного воздействия витамина С

Меры предосторожности для предотвращения побочных реакций включают в себя:

  • адекватное потребление жидкости для противодействия мочегонному эффекту добавок витамина С
  • избегать приема витамина С, если у вас гемохроматоз, серповидно-клеточная анемия или талассемия
  • обратиться к врачу перед началом приема витамина С при заболеваниях почек или во время химиотерапии
  • прекратить употребление никотина, если планируете принимать добавки витамина С
  • прекращение приема витамина С непосредственно перед или после ангиопластики

Читайте также: Аскорбиновая кислота: кому можно, кому - нет

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Что, если передозировать витамин С?
Темы здоровье витамины витамин с гиповитаминоз камни в почках
Новости
Чистая прибыль Газпрома за 2020 год упала в девять раз
В перестрелке Киргизии и Таджикистана пострадали 15 человек
Ургант пошутил по поводу скандала с российским флагом в шашках
Дочь Михаила Ефремова готовится стать мужчиной
Разговор о разговоре: эксперт о возможной встрече Путина и Зеленского
Евгений Брюн заявил о снижении числа больных наркоманией в России
Синоптики обещают россиянам тёплую погоду в мае
Джиган резко раскритиковал Гарика Харламова за лишний вес
Песков о действиях Чехии и Болгарии: "Мы этого уже не терпим"
Приговор Навальному по делу о клевете признан законным
Последние материалы
В перестрелке Киргизии и Таджикистана пострадали 15 человек
Разговор о разговоре: эксперт о возможной встрече Путина и Зеленского
Евгений Брюн заявил о снижении числа больных наркоманией в России
К чему приводит передозировка витамина С?
Синоптики обещают россиянам тёплую погоду в мае
Джиган резко раскритиковал Гарика Харламова за лишний вес
Песков о действиях Чехии и Болгарии: "Мы этого уже не терпим"
Объединение регионов: чем серьёзно рискует Россия
Приговор Навальному по делу о клевете признан законным
Премии и яйца: чем россиян мотивируют сделать прививку от COVID-19
Популярное
Здоровье
Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки

Обилие продуктов, которые могут иметь большое влияние на уничтожение рака, напоминает нам, насколько эффективно и безопасно природа может помочь справиться с серьезными недугами нашего времени.

Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Мир. Новости мира
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Кремль
Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим
Мир. Новости мира
Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ
Любовь Степушова Посол Германии на Украине о марше СС "Галичина": это хорошие фашисты Любовь Степушова Игорь Буккер Первым грин-карту в США получил снежный человек Игорь Буккер Василий Амирджанов Лавров рассказал о генетическом коде россиян Василий Амирджанов
Новости спорта
Кремль отреагировал на скандал с флагом России на ЧМ в Польше
Мировая кооперация
Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Политика. Новости и аналитика
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников