Роспотребнадзор: вакцинированные от COVID-19 менее заразны в случае болезни

Человек, привившийся от коронавируса, в случае заболевания COVID-19, не только сам легче переносит вирус, но и в разы менее заразен для окружающих.

Об этом рассказала сотрудник Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью РИА Новости.

"Заболевшие пациенты, которые привились от коронавируса, могут, конечно, выделять вирус и передавать его, у них количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у тех, кто не вакцинирован. То есть риск заразиться от вакцинированного человека в разы меньше", — сказала доктор медицинских наук.

К слову, несмотря на то что власти, пока ещё неофициально, взяли курс на всеобщую вакцинацию, а Росздравнадзор предложил "стучать на антиваксеров", у препаратов для неё есть ряд противопоказаний. Об этом рассказала теледоктор Елена Малышева. Подробнее — здесь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.