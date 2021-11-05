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Роспотребнадзор: вакцинированные от COVID-19 менее заразны в случае болезни

Здоровье

Человек, привившийся от коронавируса, в случае заболевания COVID-19, не только сам легче переносит вирус, но и в разы менее заразен для окружающих.

Роспотребнадзор: вакцинированные от COVID-19 менее заразны в случае болезни

Об этом рассказала сотрудник Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью РИА Новости.

"Заболевшие пациенты, которые привились от коронавируса, могут, конечно, выделять вирус и передавать его, у них количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у тех, кто не вакцинирован. То есть риск заразиться от вакцинированного человека в разы меньше", — сказала доктор медицинских наук.

К слову, несмотря на то что власти, пока ещё неофициально, взяли курс на всеобщую вакцинацию, а Росздравнадзор предложил "стучать на антиваксеров", у препаратов для неё есть ряд противопоказаний. Об этом рассказала теледоктор Елена Малышева. Подробнее — здесь.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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