Росздравнадзор будет сообщать о антипрививочниках в СК

Росздравнадзор обязал сотрудников сообщать в следственный комитет и прокуратуру о гражданах, которые выступают против вакцинации.

Как пишет издание "Медвестник", ссылаясь на письмо Росздравнадзора, подписанное главой ведомства Аллой Самойловой, сообщать будут о гражданах «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан - прим. ред.) и 207.2 (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Российской Федерации».

Отмечается, что особое внимание будет уделяться медработникам, которые принимают участие в антипрививочных кампаниях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.