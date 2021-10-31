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Нейробиолог объяснил, почему вакцинированные люди заражаются COVID-19

Здоровье

Доктор Майкл Сигал, невролог и нейробиолог, объяснил, почему вакцинированные против коронавируса люди заболевают и распространяют болезнь.

Об этом он написал статью для Wall Street Journal.

По мнению Сигала, вакцины стимулируют только внутренний иммунитет, но ничего не делают для поддержания "иммунитета слизистых оболочек".

  • Внутренний иммунитет защищает системы организма, в то время как "иммунитет слизистых оболочек" обеспечивает первую линию защиты — носа и рта, куда вирус попадает в первую очередь и откуда проникает в организм.

"Все вакцины против COVID-19 в значительной степени неэффективны для стимуляции секреции определенной формы антител, вырабатывающихся в носу после фактического заражения вирусом. Между тем, те, кто заразился, переболел и выздоровел, обладают как "слизистым", так и внутренним иммунитетом. У них формируется естественный иммунитет от этой болезни", — пишет нейробиолог.

Кстати, недавнее исследование, проведённое в Израиле, доказало, что естественный иммунитет лучше, чем вакцинация:

  • вакцинированные люди в 13 раз чаще заражаются и в 27 раз чаще болеют симптоматическими инфекциями, чем люди с естественным иммунитетом.
 

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Опять «нерабочие» дни. Почему не обязательная вакцинация?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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