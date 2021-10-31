Нейробиолог объяснил, почему вакцинированные люди заражаются COVID-19

Доктор Майкл Сигал, невролог и нейробиолог, объяснил, почему вакцинированные против коронавируса люди заболевают и распространяют болезнь.
Об этом он написал статью для Wall Street Journal.
По мнению Сигала, вакцины стимулируют только внутренний иммунитет, но ничего не делают для поддержания "иммунитета слизистых оболочек".
"Все вакцины против COVID-19 в значительной степени неэффективны для стимуляции секреции определенной формы антител, вырабатывающихся в носу после фактического заражения вирусом. Между тем, те, кто заразился, переболел и выздоровел, обладают как "слизистым", так и внутренним иммунитетом. У них формируется естественный иммунитет от этой болезни", — пишет нейробиолог.
Кстати, недавнее исследование, проведённое в Израиле, доказало, что естественный иммунитет лучше, чем вакцинация:
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