Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, кому и в каких случаях можно не делать прививку от коронавирусной инфекции.
Елена Малышева обратилась к подписчикам Instagram. Теледоктор ответила на один из самых животрепещущих вопросов интернет-аудитории о том, кому противопоказана прививка от коронавируса?
Телеведущая перечислила проблемы, которые являются уважительными причинами для того, чтобы отказаться от прививки против COVID-19 или отложить вакцинацию на некоторое время.
Причины для отказа от прививок против коронавируса, по мнению медика, немногочисленны.
Подписчики Малышевой попросили индивидуально подходить к каждому отдельному случаю, рассказывая о своих проблемах со здоровьем.
"Вот тоже не понятно. Я перенесла клещевой энцефалит в тяжелой форме. Были запрещены все прививки из-за возможности возникновения аллергической реакции. Сейчас как быть? Ставить на свой страх и риск? Никто не может дать однозначного ответа", — задаются вопросом фолловеры.
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