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Мылашева перечислила противопоказания к вакцинации от COVID-19

Здоровье

Ведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, кому и в каких случаях можно не делать прививку от коронавирусной инфекции.

Мылашева перечислила противопоказания к вакцинации от COVID-19

Елена Малышева обратилась к подписчикам Instagram. Теледоктор ответила на один из самых животрепещущих вопросов интернет-аудитории о том, кому противопоказана прививка от коронавируса?

Телеведущая перечислила проблемы, которые являются уважительными причинами для того, чтобы отказаться от прививки против COVID-19 или отложить вакцинацию на некоторое время.

Причины для отказа от прививок против коронавируса, по мнению медика, немногочисленны.

  • Анафилактический шок или отек Квинке на первую дозу вакцины;
  • Любая фаза острой болезни: ОРЗ, повышенная температура, острая фаза рака или аутоиммунной болезни, внезапно возникшие острые болезни;
  • Сделать прививку вы можете через 2-4 недели после болезни, — перечислила Малышева противопоказания.

Подписчики Малышевой попросили индивидуально подходить к каждому отдельному случаю, рассказывая о своих проблемах со здоровьем.

"Вот тоже не понятно. Я перенесла клещевой энцефалит в тяжелой форме. Были запрещены все прививки из-за возможности возникновения аллергической реакции. Сейчас как быть? Ставить на свой страх и риск? Никто не может дать однозначного ответа", — задаются вопросом фолловеры.

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Кто может получить медотвод от прививки против COVID-19
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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