Мясников рассказал о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19

Доктор Александр Мясников дал практические советы по вакцинации от COVID-19 и рассказал о том, кому прививку можно не делать.

Такие болезни, как диабет, астма, онкология, хронические болезни почек, лёгких, печени, ревматоидный артрит врач отнёс к недугам, носители которых должны вакцинироваться в первую очередь, как представители группы риска.

Настоящими противопоказаниями, по словам медика, являются иные проблемы.

"Абсолютные: Анафилактический шок на 1-ю дозу. Относительные: аллергическая реакция на 1-ю дозу любой тяжести, возникшая в течении 4-х часов после прививки. История тромбозов или факт нахождения на лечении кроверазжижающими препаратами противопоказаниями не являются", — пишет Мясников в своём Telegram-канале.

Врач также ответил на вопрос о смысле вакцинации.

"Зачем мне вакцинироваться, ведь вы сами говорили, что ковид — простое ОРЗ? Для того, что бы простое ОРЗ не перешло в вирусную пневмонию. Как у многих пожилых и хронически больных людей. Минимизировать риски заражения своих домашних", — объяснил медик.

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