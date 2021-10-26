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Мясников высмеял место России в рейтинге вакцинации от COVID-19

Здоровье

Доктор Мясников разместил в своём Telegram-канале мировой рейтинг по вакцинации от коронавирусной инфекции. Теледоктор считает, что национальной идеей России может стать стремление оставить позади себя более прогрессивный Гондурас.

Мясников высмеял место России в рейтинге вакцинации от COVID-19

Александр Мясников ужасается тому, что в России призыв вакцинироваться встретил у населения активное неприятие.

В итоге такого "народного сопротивления" РФ по темпу вакцинации обогнали многие страны третьего мира.

Россия заняла в мировом рейтинге позорную 91-ю строчку с показателем 32, 62% вакцинированных от общего числа населения страны.

Ядерную и космическую державу обогнали такие страны, как Кабо-Верде, Суринам и Гондурас.

"Ну вот и найдена национальная идея — обогнать Гондурас по темпам вакцинации! При этом на Кубе вакцинирован 1 дозой 81%. Полностью-61%. Своей собственной вакциной Кстати на Кубе разработали первыми в Мире вакцину для лечения рака лёгких. Американцы, когда стали размораживать связи с Кубой изумились и взяли это в разработку. Как и Великобритания", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

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Темпы вакцинации от COVID-19 наращивают по всей России.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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