В России четвёртого ноября зарегистрировали пиковую суточную смертность из-за коронавирусной инфекции — 1195 летальных исходов. Также за минувшие 24 часа COVID-19 заболели 40 217 граждан.
По информации Оперативного штаба, больше всего случаев заражения за сутки выявили в таких регионах нашей страны, как:
В России из-за напряжённой эпидемиологической обстановки введён режим нерабочих дней с 30 октября по седьмое ноября, а также действуют жёсткие антикоронавирусные меры. Некоторые регионы продлили "локдаун". Такое решение приняли, например, власти Курской и Томской областей.
Ранее специалисты института Бергхофера рассказали, что если пациент страдает из-за заболеваний пищеварительной системы, его шансы быть госпитализированным с тяжёлыми проявлениями болезни увеличиваются. По данным австралийских учёных, опасаться стоит людям с:
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