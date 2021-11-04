В России установили максимум суточной смертности от COVID-19 с начала пандемии

В России четвёртого ноября зарегистрировали пиковую суточную смертность из-за коронавирусной инфекции — 1195 летальных исходов. Также за минувшие 24 часа COVID-19 заболели 40 217 граждан.

По информации Оперативного штаба, больше всего случаев заражения за сутки выявили в таких регионах нашей страны, как:

Москва — 6305;

Санкт-Петербург — 3271;

Московская область — 2732;

Самарская область — 1603;

Воронежская область — 802.

В России из-за напряжённой эпидемиологической обстановки введён режим нерабочих дней с 30 октября по седьмое ноября, а также действуют жёсткие антикоронавирусные меры. Некоторые регионы продлили "локдаун". Такое решение приняли, например, власти Курской и Томской областей.

Ранее специалисты института Бергхофера рассказали, что если пациент страдает из-за заболеваний пищеварительной системы, его шансы быть госпитализированным с тяжёлыми проявлениями болезни увеличиваются. По данным австралийских учёных, опасаться стоит людям с:

ожирением;

гипертонией;

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

сахарным диабетом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.