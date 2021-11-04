В России предложили разрешить все одобренные ВОЗ вакцины против COVID-19

Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей в РФ, выступил с предложением разрешить в России использовать все вакцины против коронавируса, которые уже одобрила ВОЗ.

Титов сделал акцент на том, что такое решение должно обязательно действовать на условиях взаимности.

"Правительство готово признать иностранные вакцины, но только на, как говорят дипломаты, условиях "взаимности". Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок — и пойти на исключение", — приводит РИА Новости слова Титова.

Он также заметил, что в нынешней эпидемиологической обстановке, если идти на этот шаг, то без предъявления каких-либо претензий.

"Потом посчитаемся, когда эта зараза отступит", — сказал Титов, обращая внимание на первостепенную задачу, которая стоит сейчас перед всеми странами — победить вирус.

Ранее РФПИ сообщил о выходе статьи в ведущем медицинском журнале The Lancet, посвящённой вакцине "Спутник Лайт". В новой публикации представлены исследования, которые доказали безопасность и высокую эффективность препарата.

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