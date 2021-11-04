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В России предложили разрешить все одобренные ВОЗ вакцины против COVID-19

Здоровье

Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей в РФ, выступил с предложением разрешить в России использовать все вакцины против коронавируса, которые уже одобрила ВОЗ.

В России предложили разрешить все одобренные ВОЗ вакцины против COVID-19

Титов сделал акцент на том, что такое решение должно обязательно действовать на условиях взаимности.

"Правительство готово признать иностранные вакцины, но только на, как говорят дипломаты, условиях "взаимности". Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок — и пойти на исключение", — приводит РИА Новости слова Титова.

Он также заметил, что в нынешней эпидемиологической обстановке, если идти на этот шаг, то без предъявления каких-либо претензий.

"Потом посчитаемся, когда эта зараза отступит", — сказал Титов, обращая внимание на первостепенную задачу, которая стоит сейчас перед всеми странами — победить вирус.

Ранее РФПИ сообщил о выходе статьи в ведущем медицинском журнале The Lancet, посвящённой вакцине "Спутник Лайт". В новой публикации представлены исследования, которые доказали безопасность и высокую эффективность препарата.

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Российская вакцина от ковида – ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
Автор: Елена Федорова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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