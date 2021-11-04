Неожиданный фактор тяжёлого течения COVID-19 выявили учёные из Австралии

В Научно-исследовательском институте Бергхофера австралийские учёные выяснили, что болезни пищеварительной системы повышают риск госпитализации при тяжёлом течении COVID-19.

Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование, состояние заражённого пациента зависит от генов, которые провоцируют развитие кислотного рефлюкса, то есть кислотно-желчного заброса в пищевод, приводящего к изжоге.

Научные сотрудники проверили гены, способные вызвать гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. В результате подтвердилось предположение о том, что она имеет общие факторы риска с COVID-19, это:

ожирение;

гипертония;

сердечно-сосудистые заболевания;

сахарный диабет.

Учёные огласили окончательный вывод: у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью на 15% повышается риск тяжёлого течения коронавируса.

"Результаты дают возможность предположить, что ГЭРБ может играть прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе", — заключил один из авторов работы Джу-Шенг Онга.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.