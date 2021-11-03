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Мясников рассказал об инновационном способе борьбы с COVID-19

Здоровье

Доктор Мясников объяснил, что такое моноклональные антитела. На этот новый класс лекарственных средств учёные всего мира возлагают большие надежды в лечении коронавирусной инфекции и не только.

Мясников рассказал об инновационном способе борьбы с COVID-19

Мясников отметил, что в программе у Владимира Соловьева прозвучало информация о лечении "ковида" моноклональные антителами.

Врач согласился с тем, что это перспективное направление борьбы со смертельно опасным вирусом.

"Во-первых, эти антитела представляют собой новый класс лекарств, уже довольно широко применяемых в клинической практике. Во вторых, это то, что может служить профилактикой ковида у групп с факторами риска. Во всяком случаи такие работы ведутся и весьма многообещающи", — написал теледоктор в своём Telegram-канале.

Александр Мясников доходчиво объяснил, что из себя представляют спасительные антитела.

Как телята от разных коров

"Антитела — важнейшая часть нашего приобретённого иммунитета. В ответ на инфекцию или какое-то ещё чуждое нам внедрение, наши лимфоциты начинают вырабатывать массу специфических белков -антител. Но как телята от разных коров, хоть и одной породы, отличаются друг от друга, так и все эти антитела немного разные. Научились получать и воспроизводить моноклональные антитела, от одной "матери", одного лимфоцита", — пишет медик.

Доктор назвал эти инновационные лекарственные средства мощным и крайне специфичным оружием против конкретного вируса, конкретной опухоли.

Сдерживающий эффект

Моноклональные антитела, по словам медика, применяются в самых различных аспектах медицины, в основном в онкологии, ревматологии, при лечении лимфом, повышенного холестерина, остеопороза, при васкулитах, псориазе и многом многом другом.

"Большой их потенциал — сдерживать наступление инфекций (Эбола, Зика, теперь вот КОВИД), особенно тех, вакцины к которым ещё не разработаны", — объясняет врач.

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Моноклональные антитела - принцип/механизм действия, примеры препаратов, показания и побочка
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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