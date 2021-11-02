Врач рассказал, чего на самом деле боится коронавирус

Врач из Латвии и экс-директора 2-й Рижской больницы Янис Петронис прокомментировал текущую ситуацию с коронавирусом и рассказал о том, как переболеть в легкой форме.

"Могу сказать, что в первую очередь следует пройти курс вакцинации. Это обязательно. Я переболел сам вирусом и привился позже. Состояние тяжелое… Конечно, есть те, которые легко переносят, но это просто "рулетка", — цитирует специалиста argumenti.ru.

Также эксперт полагает, что во время болезни обязательно много пить. Кроме того, надо подумать о своих легких и дыхании — спать лучше на животе и не забывать о дыхательных упражнениях.

"Наберите (сколько можете) воздуха в легкие и медленно выдыхайте. Это поможет вашим легким. Нужно двигаться, хоть немного. Коронавирус боится свежего воздуха и движений. Если температура больше 38, то тогда следует ее сбивать жаропонижающими", — подытожил Петронис.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему люди верят популярным мифам о вакцинации от коронавируса. Эксперт назвал доводы антипрививочников "вопиющей безграмотностью и словоблудием", в которые, тем не менее, верит много людей.

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