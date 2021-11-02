Мясников разнёс доводы противников вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему люди верят популярным мифам о вакцинации от коронавируса.

Эксперт назвал доводы антипрививочников "вопиющей безграмотностью и словоблудием", в которые, тем не менее, верит много людей.

Он напомнил тем, кто сомневается в вакцинации, что в настоящее время ученые в 61 стране мира работают над созданием 155 новых вакцин.

"Что, ученые <…> — неграмотные идиоты? <…> Или опять мировой заговор??! Или мы просто верим "сердцем"?" — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после полного курса вакцинации от коронавируса заболевают в среднем 2-5% пациентов. Она подчеркнула, что российские вакцины обеспечивают защиту от "тяжёлого течения и печального исхода".

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