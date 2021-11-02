В Петербурге неофициально переболевшим коронавирусом выдадут QR-код

Жители Петербурга, которые переболели коронавирусом не посещая врача, смогут подтвердить факт болезни и получить QR-код, предоставив ПЦР или антиген тест.

"Пациенты, которые имеют результаты выполненного ПЦР или результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства", — заявил глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает "Фонтанка".

Отмечается, что каждый случай будет рассматривать врачебная комиссия, которая ориентируясь на документы будет принимать решения. Если комиссия подтвердит перенесенное заболевание, данные о пациенте внесут федеральный регистр, из которого они поступят на портал госуслуг, который сформирует QR-код.

В настоящее время QR-коды введены во всех российских регионах. При этом в семи регионах их предъявления пока не требуется. Это республики Алтай и Калмыкия, Брянская, Калужская, Сахалинская, Томская и Тюменская области.

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