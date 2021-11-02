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В Центре им. Гамалеи рассказали, почему нежелательно продление нерабочих дней

Общество

Ведущий специалист Центра им. Гамалеи Фёдор Лисицын считает, что нерабочие дни в России продлевать нет необходимости. По его словам, продление может отрицательно повлиять на настроения в обществе.

В Центре им. Гамалеи рассказали, почему нежелательно продление нерабочих дней

"Я не вижу никакой необходимости затягивать на две недели эти всеобщие выходные. Это больше нанесёт социального вреда, это принесёт больше озлобления в обществе и снижение уровня иммунитета за счёт социальных переживаний людей, которые временно не работают, не знают, как им заплатят зарплату", — сказал Лисицын в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что уже введённых нерабочих дней достаточно для некоторого оттягивания пика заболеваемости. А вот число заражённых они сильно не изменят. "А вот растянув по времени, мы даём возможность медицине помочь всем, а не пытаться селектировать", — сказал Лисицын.

"Куда больше надежд на прекращение этой эпидемии я вижу в морозах и тяжёлом климате, который просто закрывает проблему риновирусных инфекций за счёт того, что вирус хотя бы вне помещений распространяется куда хуже", — резюмировал эксперт.

Стоит заметить, во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить слухам с якобы продлением нерабочих дней до Нового года.

На данный момент единственный российский регион, где объявили о продлении нерабочих дней после 7 ноября — Новгородская область. Накануне об этом заявил новгородский губернатор Андрей Никитин. По его словам, в дополнительную неделю будут ужесточены требования к работе организаций.

А в соседней Псковской области первыми в России продлили действие QR-кодов до новогодних праздников. При этом губернатор Михаил Ведерников не исключил, что действие этой системы будет расширено.

В настоящее время QR-коды введены во всех российских регионах. При этом ТАСС отмечает, что в семи регионах их предъявления пока не требуется. Это республики Алтай и Калмыкия, Брянская, Калужская, Сахалинская, Томская и Тюменская области.

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Локдаун до января? Зачем на самом деле вводят «нерабочие дни» / Бунич
Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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