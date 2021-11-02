EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуме санкции Зеленского назвали абсолютно бессмысленными
Самолёт Будапешт — Москва внепланово приземлился в Киеве
На Украине писательницу и экс-депутата обвинили в разжигании национальной розни
Российские вузы могут продлить дистанционное обучение после нерабочих дней
В России скончался старейший ветеран ВОВ
Заммэра Владимир Ефимов: За 11 лет в Москве открылось 1150 промпредприятий
Мясников рассказал о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19
После разрешения конфликта с "Газпромом" в Кишинёве подключили дома к отоплению
В Центре им. Гамалеи рассказали, почему нежелательно продление нерабочих дней

Мясников рассказал о возможных рисках после прививки от COVID-19

Здоровье

Теледоктор Александр Мясников перечислил возможные побочные явления от вакцинации против коронавируса.

Мясников рассказал о возможных рисках после прививки от COVID-19

Врач в очередной раз убеждает россиян не бояться вакцинироваться. Александр Мясников уверяет, что риски навредить своему здоровью ничтожны.

"Если речь про тяжёлые (побочные эффекты — Прим. ред.) — лично для вас их нет. В ничтожной доли проценты речь может идти о тромбозах, тромбоцитопении, синдроме Джулианна Барре, миокардитах", — пишет медик в своём Telegram-канале.

Мясников отмечает, что шанс получить такие осложнения не выше, чем погибнуть в авиакатастрофе.

"Ниже цитата из американского обзора различных вакцин относительно "Спутника": "No serious adverse events were deemed related to vaccine (перевод — не было выявлено серьёзных побочных эффектов, связанных с вакциной)", — приводит доктор оценку коллег из США.

Врач объяснил, что вакцинироваться переболевшим надо через полгода, так как прививка защитит от новых штаммов коронавируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Побочные эффекты вакцинации против COVID-19
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Заммэра Владимир Ефимов: За 11 лет в Москве открылось 1150 промпредприятий
Врач рассказала об опасном признаке постковидного синдрома
Мясников рассказал о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19
Как облегчить кашель при хроническом бронхите
После разрешения конфликта с "Газпромом" в Кишинёве подключили дома к отоплению
В Центре им. Гамалеи рассказали, почему нежелательно продление нерабочих дней
Россиян просят не участвовать в несогласованных акциях 4-7 ноября
Сенатор РФ от Крыма: санкции Зеленского похожи на укус комара медведю
Ветлицкая борется с неизлечимой болезнью "члена своей семьи"
В Ульяновской области не исключили продления нерабочих дней
Популярное
Шоу-бизнес
Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника

Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.

Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Здоровье
Гинцбург рассказал, что будет с трижды привитыми "Спутником V"
Здоровье
Военный эксперт раскрыл истинные цели США при создании COVID-19
США и Канада. Новости и аналитика
Может ли Россия законно вернуть Аляску: шансы есть!
Дмитрий Соколов Где в Карелии жило племя великанов Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Такой капитализм нам не нужен. Как и такая демократия Усам Оздемиров Василий Амирджанов Стереотипный образ Кириллова оказался намного шире Василий Амирджанов
Шоу-бизнес
Ксения Собчак уехала из России: "Угадаете, куда?"
Здоровье
Европейские учёные советуют "разрешить COVID-19 циркулировать среди населения"
"Можно отправиться на кладбище": врач назвал запретные лекарства при COVID-19
Здоровье
"Можно отправиться на кладбище": врач назвал запретные лекарства при COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников