Мясников рассказал о возможных рисках после прививки от COVID-19

Теледоктор Александр Мясников перечислил возможные побочные явления от вакцинации против коронавируса.

Врач в очередной раз убеждает россиян не бояться вакцинироваться. Александр Мясников уверяет, что риски навредить своему здоровью ничтожны.

"Если речь про тяжёлые (побочные эффекты — Прим. ред.) — лично для вас их нет. В ничтожной доли проценты речь может идти о тромбозах, тромбоцитопении, синдроме Джулианна Барре, миокардитах", — пишет медик в своём Telegram-канале.

Мясников отмечает, что шанс получить такие осложнения не выше, чем погибнуть в авиакатастрофе.

"Ниже цитата из американского обзора различных вакцин относительно "Спутника": "No serious adverse events were deemed related to vaccine (перевод — не было выявлено серьёзных побочных эффектов, связанных с вакциной)", — приводит доктор оценку коллег из США.

Врач объяснил, что вакцинироваться переболевшим надо через полгода, так как прививка защитит от новых штаммов коронавируса.

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