Теледоктор Александр Мясников перечислил возможные побочные явления от вакцинации против коронавируса.

Врач в очередной раз убеждает россиян не бояться вакцинироваться. Александр Мясников уверяет, что риски навредить своему здоровью ничтожны.

Мясников отмечает, что шанс получить такие осложнения не выше, чем погибнуть в авиакатастрофе.

"Ниже цитата из американского обзора различных вакцин относительно "Спутника": "No serious adverse events were deemed related to vaccine (перевод — не было выявлено серьёзных побочных эффектов, связанных с вакциной)", — приводит доктор оценку коллег из США.