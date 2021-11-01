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В России за сутки установили более 40 тысяч случаев заболевания COVID-19

Здоровье

В России за последние 24 часа зарегистрировали 40 402 больных коронавирусной инфекцией людей. Суточная смертность оказалась ниже пиковой с начала пандемии — из-за COVID-19 скончались 1155 человек.

В России за сутки установили более 40 тысяч случаев заболевания COVID-19

Как сообщил Оперативный штаб, наибольшее количество заражённых обнаружили в таких регионах нашей страны, как:

  • Москва — 7103;
  • Санкт-Петербург — 3250;
  • Московская область — 2866;
  • Самарская область — 1504;
  • Нижегородская область — 802.

Также выяснилось, что за минувшие 24 часа выздоровели 23 187 человек. Всего за пандемию коронавируса установили 8 554 192 случаев заражения, летальных исходов — 239 693.

В России действуют нерабочие дни с 30 октября по седьмое ноября этого года. Такое решение власти приняли из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки. В нашей стране выявили случи заражения новым вариантом коронавируса, подштаммом "дельты" AY.4.2. По словам учёных Университетского колледжа Лондона, из-за мутации вирус распространяется на 10-15% быстрее, чем обычная "дельта". В Роспотребнадзоре заявили, что пока не знают, устойчив ли AY.4.2 к антителам.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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