В России за сутки установили более 40 тысяч случаев заболевания COVID-19

В России за последние 24 часа зарегистрировали 40 402 больных коронавирусной инфекцией людей. Суточная смертность оказалась ниже пиковой с начала пандемии — из-за COVID-19 скончались 1155 человек.

Как сообщил Оперативный штаб, наибольшее количество заражённых обнаружили в таких регионах нашей страны, как:

Москва — 7103;

Санкт-Петербург — 3250;

Московская область — 2866;

Самарская область — 1504;

Нижегородская область — 802.

Также выяснилось, что за минувшие 24 часа выздоровели 23 187 человек. Всего за пандемию коронавируса установили 8 554 192 случаев заражения, летальных исходов — 239 693.

В России действуют нерабочие дни с 30 октября по седьмое ноября этого года. Такое решение власти приняли из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки. В нашей стране выявили случи заражения новым вариантом коронавируса, подштаммом "дельты" AY.4.2. По словам учёных Университетского колледжа Лондона, из-за мутации вирус распространяется на 10-15% быстрее, чем обычная "дельта". В Роспотребнадзоре заявили, что пока не знают, устойчив ли AY.4.2 к антителам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.