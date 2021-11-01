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В Роспотребнадзоре рассказали, устойчив ли новый штамм COVID-19 к антителам

Здоровье

Руководитель Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил, тяжелее ли перенести инфекцию при заражении новым вариантом COVID-19, подштаммом "дельты" AY.4.2.

В Роспотребнадзоре рассказали, устойчив ли новый штамм COVID-19 к антителам

Как сообщил Акимкин, пока у учёных нет информации о больших проблемах во время болезни штаммом AY.4.2 по сравнению с осложнениями из-за других версий вируса. Также директор института отметил, что нет сведений о способности нового варианта побороть антитела в организме. Об этом Акимкин рассказал на мероприятии "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых Силах РФ", передаёт ТАСС.

Ранее, 29 октября, в нашей стране зарегистрировали пять случаев заболевания  штаммом AY.4.2. В Роспотребнадзоре заявили, что этот вариант появился в Великобритании. По данным специалистов Университетского колледжа Лондона, AY.4.2 распространяется на 10-15% быстрее, чем обычная "дельта".

Предположительно, новый штамм станет причиной роста заболеваемости COVID-19 в нашей стране. Инфекционист Николай Малышев объяснил, почему российская вакцина всё равно эффективна против мутации:

"Уже появились предварительные результаты по секвенированию генома коронавируса, и видно, что там не затронуты ключевые фокусы".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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