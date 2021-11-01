Случаи заражения штаммами COVID-19 "мю" и "лямбда" выявили в РФ

На данный момент в РФ зарегистрировано три случая заражения штаммом коронавируса "мю".

О выявлении нового штамма у заболевших в стране сообщил "Интерфаксу" директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По его словам, в России зафиксирован также один случай заражения штаммом "лямбда".

Вместе с тем Акимкин отметил, что доминирующим штаммом коронавируса в России и мире является "дельта".

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил журналистам о выявлении в РФ пяти случаев заражения новым вариантом коронавируса AY.4.2.

Как уточнил специалист, троих заразившихся выявили в Москве и Подмосковье, двоих — в в Татарстане.

Напомним, штаммы COVID-19 "лямбда" и "мю" впервые обнаружили в Южной Америке, вариант коронавируса AY.4.2 — в Великобритании.

По мнению Хафизова, AY.4.2 может способствовать дальнейшему росту заболеваемости коронавирусом в России.

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